В Нацгвардии успешно испытали новейший образец бронетехники: фото

Военнослужащие Национальной гвардии Украины провели успешное испытание нового специализированного бронированного автомобиля "Дозор-Новатор".

Такое сообщение во вторник, 26 декабря, опубликовал пресс-центр МВД на странице ведомства в соцсети Facebook.

"Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, которое приспособлено к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья. В отличие от своего старшего брата "Варта" модель "Новатор" имеет более компактные размеры и гораздо легче. Также экземпляр оснастили дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине успешно испытали комплекс "Ольха".