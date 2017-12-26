Молодежь поет украинские песни. Российская журналистка показала подпольную жизнь Донецка, видео

В центре захваченного боевиками самопровозглашенной "ДНР" Донецка после наступления комендантского часа молодежь поет украинские песни и мечтает уехать из "республики".

Подпольную жизнь подконтрольной противнику территории показала корреспондентка российского телеканала "Дождь", говорится на его странице в Facebook.

"Люди в военной форме, которые могут возмутиться на пьяную голову очень конкретно. Я видел, как они под градусом подпевали "Океан Ельзи" (украинская группа — Ред.), это самое смешное", — заявил один из исполнителей бара.

Напомним, в начале ноября нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук писал, что в Донецке снова появилось много листовок проукраинского содержания, кураторы боевиков из ФСБ недовольны результатами борьбы "министерства госбезопасности" псевдореспублики с украинским подпольем.