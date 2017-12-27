Боевики "ЛНР" объявили о вывозе украинских пленных на место обмена

Граждан Украины, содержавшихся в плену у боевиков группировки "ЛНР", отвезли к месту проведения обмена.

Такую информацию озвучила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева, сообщает сепаратистский портал "Луганский информационный центр".

"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории "ЛНР"", – заявила она.

По словам Кобцевой, все пленные "подтвердили свою готовность к обмену".

При также известно, что один из них готов продолжить службу в Вооруженных силах Украины.

"Я посмотрю, как будет со здоровьем. Наверное, вернусь, продолжу службу по контакту служить. Мы в принципе, находились на боевом посту, мы не убийцы какие-нибудь", – цитирует сепаратистский портал разведчика-пулеметчика 92 механизированной бригады ВСУ Владислав Лактионов.

Напомним, ранее по соцсетям среди украинцев начали распространять призыв о встрече украинских военных из плена.