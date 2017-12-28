Лузина рассказала о том, почему нужно снести здание Рады

Известная украинская писательница Лада Лузина во время чата для "Главреда" прокомментировала гипотезу о том, что местность, на которой построен правительственный квартал Киева, кто-то "сглазил" или "навел порчу".

"Дело в том, что в Киеве место, на котором стоит наша Рада и Мариинский дворец, издавна называли одним емким словом — Провалля. Название говорит само за себя: все там проваливается в Тартарары", − сказала она.

"Как ни странно, власть со времен царицы Елизаветы, приказавшей заложить Мариинский дворец, бесконечно пыталась обосноваться на этом холме, но всегда не особо успешно. Елизавета умерла раньше, чем увидела Мариинский. Последняя императрица, проживавшая в Мариинском, мать Николая ІІ, узнала здесь, что ее сын отрекся от престола и прямо из Мариинского отправилась в вечное изгнание. Потом Мариинский захватили большевики, но в первый раз там не удержались, а во время второго захвата мудро сменили место", − отметила писательница.

По ее словам, местность подает недвусмысленные намеки власти – "ничего хорошего она там не построит, да и сама долго не продержится. Но властьимущие все никак не услышат этот намек".

Кроме того, Лузина поддержала инициативу тех киевлян, которые предлагают перевезти административные учреждения из центра Киева в пригороды.

"А если без шуток, то я поддерживаю тех, кто периодически предлагает перевезти административную часть Киева в какой-нибудь город-спутник вроде Вышгорода и Белой Церкви или построить для нее отдельный "город-сад". Может, тогда что-то и изменится к лучшему. Центр Киева изменится к лучшему точно", − сказала она.

Также Лузина рассказал своих о планах по написанию полушуточной статьи "Почему нам надо снести Верховную Раду".

Напомним, ранее сообщалось о том, что писательница презентовала свою новую книгу "Волшебные традиции украинок".