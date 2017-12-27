В штабе АТО обвинили врага: под Мариуполем провоцировал военных на бои

В среду, 27 декабря, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18 часов боевики два раза нарушили "праздничное перемирие" — прицельно обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

На Приазовье террористы провоцировали украинских воинов на боевые противостояния вокруг Водяного (находится под Мариуполем), говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации на странице в Facebook.

Там противник сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял оборонительные укрепления из захваченной Саханки, а потом вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия из неподконтрольной Киеву Ужовки.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, он должен был начаться с полуночи 23 декабря.