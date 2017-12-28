Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие, два бойца ВСУ ранены

За прошедшие сутки, 27 декабря, в зоне проведения АТО боевики 4 раза нарушили перемирие. В результате обстрелов 2 бойца Воооруженных сил Украины получили легкие ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении.

На Приазовье, в светлой время суток, боевики провоцировали украинских бойцов на боевые противостояния вблизи Водяного — сначала противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления с неподконтрольной украинскому правительству Саханки, затем — вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с временно оккупированной Ужовки.

В вечернее время суток враг из гранатометов и стрелкового оружия нарушил перемирие в пригороде Авдеевки. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер противника, который обстреливал опорные пункты украинской армии.

Под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Каменки.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, он должен был начаться с полуночи 23 декабря.