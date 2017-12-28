Об обмене пленными Украина договаривается напрямую с Кремлем —замминистра

О состоявшемся накануне масштабном обмене пленными Украина договаривается не с "ЛДНР", а напрямую с Россией.

Любые решения относительно деятельности "республик" принимает Москва, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире "5 канала".

"Мы не менялись с террористами ОРДЛО, мы менялись с Российской Федерацией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве", — заявил Грымчак.

Он заверяет, что любые решения относительно деятельности "республик" принимает Москва.

По словам Грымчака, обмен затягивался из-за того, что из 306-ти человек, которые дали согласие на обмен, часть передумала возвращаться на территорию, подконтрольную РФ.

"Эти последние недели решался вопрос, что с этим делать", — добавил чиновник.

Напомним, ранее президент Птер Порошенко объяснил, почему при обмене пленными на Донбассе не было россиян.