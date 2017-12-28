"В моем сердце любовь к Украине". Освобожденный из плена ученый обратился с пронзительной речью

Освобожденный из плена террористов "ДНР" известный украинский ученый-религиовед Игорь Козловский выступил с обращением.

"Братья и сестры, народ Украины! Мы вернулись, и я чувствую в своем сердце счастье. Мы действительно единая семья. Нас объединяет не только эта земля, этот воздух, нас объединяет не только наша совместная работа — нас объединяет наше желание сделать так, чтобы каждый из нас был свободным, чтобы каждый из нас был членом единой семьи", — заявил он в аэропорту Харькова.

"И мое сердце сейчас поет песню. Оно поет песню любви — любви к народу Украины. Мы прошли через страдания, через пытки, через боль, через болезни. И главное — через моральное и психологическое давление. Но мы постоянно чувствовали любовь нашего народа. Любовь людей, которые молились за нас, которые сражались за нас. И мы сейчас чувствуем эту любовь. И я люблю вас – люблю тебя, народ Украины. Слава Украине!" — заключил ученый.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начала переговоры о новом этапе обмена пленными.