Подробности скандала с пьяной чиновницей Одессы: неслась по городу со скоростью 120 км/час. Видео

Стали известны подробности инцидента с участием заместителя начальника управления админуслуг мэрии Одессы Дианы Тирновенко, которая 23 декабря обматерила патрульных и бросалась на полицейских и журналистов во время задержания.

По словам очевидца, чиновница едва держалась на ногах, когда садилась в машину. Ее подруги пытались отговорить Тирновенко от этого шага и уговаривали поехать на такси, сообщает ТСН.

"Она их начала обзывать, они отдали ей ключи, она кричала к своему ребенку, чтобы сел в машину. Ребенок сам испугался, когда видела маму в таком состоянии", — рассказал водитель Дмитрий, который ехал за Тирновенко.

Чиновница ехала по городу со скоростью 120 км/час. При этом в машине на переднем пассажирском сидении находился ее несовершеннолетний ребенок.

"Не включая поворотники, пересекая сплошные, красный светофор. Площадь Толбухина она перелетела километров 80, хорошо, что никого не было. Догнать на своем авто я ее не смог", — рассказал свидетель. Возле железнодорожного вокзала автомобиль женщины влетел в цепь, натянутую между металлическими конструкциями забора. Однако она поехала дальше. Ее догоняли другие водители и полицейские.

Затем чиновница приехала домой, припарковав машину на клумбе и начала выяснять отношения с правоохранителями. Проходить медицинскую экспертизу Тирновенко отказалась. Но многочисленные свидетели подписали заявление о том, что она была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Авто чиновницы отправили на штрафплощадку. За нарушение ей грозит штраф более десяти тысяч гривен и лишение прав на год.

Руководитель Дианы Тирновенко, директор Департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета Евгения Абрамова сообщила, что Диана Тирновенко с 18 декабря находится в отпуске. На работу она выйдет только 2 января. И уже после этого будет приниматься решение о применении к ней каких-либо мер.

Поведение своей подчиненной Евгения Абрамова назвала недопустимым и порочащим честь профессии. Однако, как рассказала директор департамента, при принятии решения о применении к Диане Тирновенко мер взыскания, будет строго соблюдаться КЗоТ, сообщает "048".

Все гражданские права сотрудницы будут соблюдены и все будет сделано строго в рамках законодательства. В противном случае свое "наказание" Диана Тирновенко сможет отметить, обратившись в суд.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов принес извинения патрульным полицейским и пообещал принять кадровое решение по чиновнице горсовета.