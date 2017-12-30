Полиция о захвате отделения почты в Харькове: ворвался мужчина в маске с целью ограбления

В Харькове сообщение о захвате отделения почты оператору "102" сообщил мужчина, жена которого работает в данном заведении.

Сейчас информация проверяется сотрудниками полиции, говорится на странице ведомства в Facebook.

"Сообщение о том, что в отделение Укрпочты, расположенное на улице Шевченко, вошел мужчина в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14-40. Для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Проверка продолжается. О ее результатах будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в заложниках 9 взрослых и двое детей.