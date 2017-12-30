Захвативший отделение почты в Харькове может выдвинуть требование по обмену заложниками на Донбассе

Требования неизвестного, захватившего заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове 30 декабря, могут быть связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.

Об этом начальник полиции Харьковской области Олег Бех заявил в эфире "112 Украина".

По словам Беха, около 14:40 неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко.

"По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", — добавил Бех.

В то же время корреспондент "УП" с места событий сообщает, что полиция проверяет людей, которые собрались возле почтового отделения.

Правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.

Напомним, ранее сообщалось, что в заложниках 9 взрослых и двое детей.