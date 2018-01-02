Ситуация на фронте: первый день нового года прошел без потерь

Террористы в течение суток, 1 января,в зоне проведения АТО пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В ходе обстрелов ни один военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на его странице в Facebook.

"Первые сутки нового года не принесли мира на Донбасс. Российско-оккупационные группировки продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, в частности, из вооружения запрещенного минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

В то же время на Донецком направлении самая большая огневая активность зафиксирована на Приазовье. Так, у Павлополя боевики применили 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия они обстреливали украинские опорные пункты неподалеку Водяного.

При этом в районе Верхнеторецкого боевики выпустили в сторону укреплений украинских военнослужащих более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ее сообщалось, что в столице Беларуси Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке нашей страны договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, он должен был начаться с полуночи 23 декабря.