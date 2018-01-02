Жесткое заявление волонтера о гибели юристки: "они убивают нас, потому что мы никого из них не убили"

2 января 2018, 11:57

Ирине неоднократно поступали угрозы от родственников и друзей человека, который два года назад на автомобиле насмерть сбил ее сестру Светлану.

Ирина Ноздровская.

Волонтер Юрий Касьянов на своей странице в социальной сети очень эмоционально и жестко прокомментировал убийство юриста Ирины Ноздровской.

По его словам, это наглый бандитский беспредел.

"Убийство Ирины Ноздровской — это наглый, открытый, уверенный в своей безнаказанности бандитский беспредел. Это плевок в лицо всем нам. Они убивают нас, потому что мы никого из них не убили. Пока ещё", — написал Касьянов в Facebook.

Кроме того, СМИ пишут, что семья Ирины и сама правозащитник не раз подвергались угрозам от семьи Россошанского (Дмитрий Рошанский, который сбил сестру юристки — ред.) и его друзей. 

"Его дружки не раз угрожали Ирине расправой, — рассказал "Фактам" журналист Владимир Тимофийчук, который хорошо знал семью погибшей. — Преследовали, запугивали соседей, однажды избили дочь Иры Настю. Ирина рассказывала, как в ее дом бросали петарды, ей поступали сообщения с угрозами. На последнем судебном заседании по делу об убийстве ее сестры отец подсудимого сказал Ирине: "Ты плохо кончишь!" …Боялась ли Ирина? Не думаю. Она не воспринимала эти угрозы всерьез".

Стоит отметить, что Ирина долгое время добивалась справделивого приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский

Ирина Ноздровская, юрист по побразованию лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников.

27 декабря Апелляционный суд оставил в силе приговор — 7 лет заключения, хотя защита Дмттрия требовала для него амнистии.

Напомним, тело Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области. Перед этим, 30 декабря, Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск.

В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря. Дочь Ноздровской сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась.

Глава профсоюза МВД Илья Кива заявил, что полиция рассматривает основной версией убийства юристки Ирины Ноздровской ее профессиональную деятельность.

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