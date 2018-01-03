Адвокат о версии убийства Ноздровской: Россошанские – очень шикарная ширма

Адвокат убитой юристки Ирины Ноздровской Анатолий Худяков пподтвердил, что дочери погибшей и родителям предоставят государственную охрану.

Об этом активисты договорились с руководителем управления полиции Киевщины Дмитрием Ценовым.

Правозащитник рассказал об угрозах, которые поступали Ирине, сообщает Громадське радіо.

"В отношении дочери был вообще совершен акт насилия — ее избили друзья Дмитрия Россошанского, который сейчас находится на мере пресечения в СИЗО. То есть, она была избита, но это было раньше — год назад ее избили. А сегодня угрозы, насколько мне было известно, были и от отца Россошанского — он говорил матери, что она скоро похоронит вторую дочку. И угрозы были... (это зафиксировано на видео и, думаю, что есть в общем доступе, по крайней мере, я видел это на YouTube) есть угрозы от человека, который находился на заседании суда 27 декабря в Апелляционном суде Киевской области, который говорил в адрес Ирины, что она будет бояться ходить по ночам", — сказал адвокат.

Как зовут человека, который угрожал Ноздровской на судебном заседании 27 декабря, Худяков не знает. В зале суда он сидел на стороне защиты Дмитрия Россошанского. Однако, эти угрозы были скорее эмоциональными и не направленными на какое-то конкретное действие, считает адвокат.

"Я с Россошанским работаю уже два года, и я бы сказал, что это могло быть более эмоционально, чем событийно. Как сказал Андрей Федур в Фейсбуке, что не того уровня люди, чтобы организовать, например, это убийство. Я не исключал бы, что Россошанские — очень шикарная ширма..."

Рассказывая о заседании 27 декабря по делу о ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской, Худяков пояснил, что на одном из заседаний Апелляционного суда защита подала ходатайство о применении акта о помиловании, но суд отложил решение этого вопроса.

"Суд апелляционной инстанции в рамках своих полномочий отменил решение суда первой инстанции и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции с основанием существенного нарушения уголовно-процессуального закона", — сказал Худяков. Дмитрий Россошанский будет находиться под стражей 60 суток.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов Киевской области в реке нашли ее тело. Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза. СМИ писали, что на женщине был только бюстгальтер, а в области шеи — колото-резаные раны.

Стоит отметить, что юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда Дмитрий Россошанский, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Юристке "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".