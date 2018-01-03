На Хмельницкой АЭС произошел сбой на втором энергоблоке: причины устанавливаются

На Хмельницкой атомной электростанции, которая расположена в городе Нетешин Хмельницкой области, отключили от энергосети второй энергоблок для устранения неполадок.

Об этом сообщили пресс-служба компании "Энергоатом" — оператор украинских АЭС.

Техническая неисправность возникла на уплотнительной поверхности привода СУЗ — системы управления и защиты ядерного реактора.

Реакторная установка находится в состоянии "горячий останов". Причины нарушения устанавливаются.

Согласно международной шкале INES данное событие классифицируется уровнем "0" (вне шкалы).

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

В целом, по данным компании, в среду на украинских атомных станциях работают 10 из 15 энергоблоков: идут плановые ремонты на шестом энергоблоке Запорожской АЭС, первом и третьем энергоблоках Ровенской АЭС, на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС.

Стоит отметить, что в составе Хмельницкой АЭС (ХАЭС) работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе страны.