Известный волонтер назвал главную проблему украинской армии

Главной проблемой украинской армии является отсутствие нового высокоточного оружия, колесной техники в достаточном количестве и необходимого уровня индивидуальной подготовки солдат.

Об этом волонтер, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега заявил на чате в "Главреде" и добавил, что также существует глобальная проблема с некреативнистю Минобороны в вопросах рекламы и работы с информационным полем, которая, в частности, приводит к плохому уровню мобилизации.

"Причем как мобилизации на контрактную службу, так и мобилизации общества вокруг темы войны. Эти проблемы я считаю главными", — отметил он.

В то же время Дейнега считает, что в Украине от войны больше устали те, кто ее видит только по телевизору.

"К сожалению, это даже не усталость — это просто равнодушие. война перестала быть интересной людям. Они к ней привыкли и смотрят сводки штаба АТО как будто это прогноз погоды", — подчеркнул волонтер.

По его мнению, для изменения такой ситуации необходима правильная работа с информационным полем. в частности, через социальную рекламу.

"В следующем году мы попытаемся это изменить. По крайней мере насколько это сможет делать волонтерская организация. Поэтому не забудьте задать мне этот вопрос тут же ровно через год", — добавил Дейнега.

Напомним, ранее Дейнега рассказал, кто боится завершения войны в Украине.