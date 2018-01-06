Скандал у Киево-Печерской лавры. Журналисту угрожали за съемку акции "принеси куклу"

В пятницу вечером, 5 января, в Киеве возле Киево-Печерской лавры фотокорреспонденту издания "Радио Свобода" Сергею Нужненко помешали сделать фото, как люди приносят игрушки к входу в рамках флешмоба #принеси_куклу.

При этом один из священников требовал удалить сделанные фото, рассказал журналист в своем Facebook.

"Одну из игрушек положили к центральному входу, через мгновение вышел священнослужитель и отбросил игрушку подальше от входа, за ним вышло лицо, которое в грубой форме начало мешать снимать и угрожать разбить камеру", — говорится в сообщении.

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