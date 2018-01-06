Жена Захарченко отравила боевиков "ДНР" паленой водкой — СМИ

В террористической "ДНР" боевики и российские наемники насмерть отравились водкой, изготавливаемой на предприятии, которое сейчас контролирует гражданская жена Александра Захарченко Наталья Гладкова.

Боевики умерли от отравления алкоголем, произведенным на территории оккупированных районов Донбасса, написал журналист Алексей Чибисов в своем блоге для сайта "24".

Именно водкой с заводов Гладковой массово отравились российские военные и "дэнээровцы" в новогоднюю ночь. На данный момент известно о 41 умершем в страшных муках, отметил журналист.

По его словам, статистика убитых гражданской женой главаря "ДНР" Захарченко "очень приличная и может конкурировать с потерями, которые наносят террористам ВСУ".

Напомним, ранее сообщалось, что "ДНР" начала "торговую войну" с "ЛНР".