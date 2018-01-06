Стали известны подробности скандала с "Грузинским легионом" в зоне АТО

В пятницу, 5 января, стало известно о решении бойцов "Грузинского легиона" покинуть зону АТО и выйти из состава 54-й отдельной механизированной бригады - якобы из-за конфликта с командованием части.

В субботу, 6 января появилась официальная реакция данного подразделения Вооруженных сил Украины. Заявление командования было опубликовано на официальной странице бригады в соцсети Facebook.

"Отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54-й бригады никогда не существовало. Десятки граждан других стран в 2016 году добровольно подписали контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины и честно служат в составе штатных подразделений воинских частей", - говорится в тексте

Предствители командования подчеркнули, что "несколько десятков таких военнослужащих добросовестно несут службу в различных подразделениях бригады и имеют официальный статус военнослужащих Вооруженных сил Украины".

"В данный момент один из военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам (пользуясь случаем, поздравляем собрата с рождением третьего ребенка!), Четыре - были уволены с военной службы по другим причинам, другие иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО ", - сказано в сообщении.



