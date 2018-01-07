"Запускали вирусы, отравляли воду". Руслана рассказала, как разваливали Евромайдан

В Киеве во время Евромайдана в один из дней заболело большое количество протестующих.

Это было связано с тем, что вирусы специально распылялись среди митингующих, заявила певица Руслана Лыжичко в интервью "112 Украина".

"Это была какая-то сила от Бога, что все схемы, чтобы развалить Майдан извне или изнутри, не срабатывали. Запускали различные вирусы, в том числе отравляли и воду — мы все это знали… В один момент все заболели на Майдане. Ну представь себе: раз — и за ночь все больные. Что-то там ходили, брызгали… Откуда мы знаем сейчас? Когда ты прав, когда у тебя любовь в сердце, тебе Бог даст силы, и ты победишь — это о Майдане", — сказала Лыжичко.

Напомним, ранее Руслана поделилась воспоминаниями о шокирующем вояже в "ДНР".