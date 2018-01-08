Убийство Ноздровской: задержанному объявили о подозрении, а адвокаты уверяют взяли "не того"

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что полиция объявила о подозрении задержанному по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве Ирины Ноздровской", — отметил он.

Одако один из адвокатов семьи убитой Ноздровской скептически оценил задержание подозреваемого правоохранителями.

По мнению юриста, этот человек не является настоящим убийцей, сообщает ТСН.

В телефонном комментарии журналистам адвокат заявил, что следствие задержало не того, а защитников умышленно не допускают к делу.

Ранее правоохранители сообщили, что задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Однако его имя не раскрывалось.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Полиция отрабатывает четыре версии убийства.

Как известно, юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".