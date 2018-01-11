Эксперт назвал важную проблему украинской дипломатии

Украинская дипломатия грешит продолжительным отсутствием послов в важных для Киева государствах. Это проявилось и в Беларуси, и в Грузии, где Игорям — Кизиму и Долгову соответственно — после назначения в прошлом году пришлось прилагать немало усилий для реанимации двусторонних отношений с Минском и Тбилиси.

Отсутствие украинского посла в Казахстане выглядит, мягко говоря, недальновидным, как минимум, исходя из личности аксакала СНГ Нурсултана Назарбаева, пишет директор Института мировой политики Евгений Магда в материале на "Главреде".

"Только в одной из трех стран Балтии — в Литве — есть сегодня посол Украины. И это при том, что балтийские государства последовательны в поддержке нашей страны и оказывают серьезную поддержку в Европейском Союзе", — отметил эксперт.

По его мнению, эффективные усилия послов Александра Мищенко в Баку и Игоря Долгова в Тбилиси должны быть подкреплены назначением опытного дипломата в Ереван, а украинская политика на Южном Кавказе должна стать целостной и последовательной.

"Проблемным для отечественной дипломатии остается Южная Европа. Отсутствие украинского посла в Греции, исходя из давних симпатий жителей Эллады к России, серьезно сужает возможности отстаивания украинских интересов в Греции. В прошлом году был отозван в Украину посол в Хорватии Александр Левченко, активно боровшийся с российским влиянием на Балканах, есть заметные проблемы в отношениях с властями Сербии у Александра Александровича, которого некоторые сербские политики призывали объявить персоной нон грата. Нет украинского посла в Черногории, в прошлом году ставшей членом НАТО и не скрывающей желания стать членом Европейского Союза. Усиление присутствия Украины на Балканах (посол в Хорватии по совместительству представлял страну и в Боснии) выглядит сегодня крайне необходимым", — рассказал Магда.

Он также добавил, что возможности усилить дипломатические представительства Украины в 2018 году существуют, их необходимо использовать, поскольку вызовы, стоящие перед нашей страной и ее дипломатами, требуют постоянного реагирования как на официальном уровне, так и путем неформального общения с представителями политической элиты страны пребывания.

Напомним, ранее в Сербии пригрозили "мерами" из-за скандального интервью посла Украины.