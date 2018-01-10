В результате пьяного ДТП на Львовщине погиб военный, еще четверо — пострадали

В среду, 10 января, во Львовской области в результате ДТП погиб военнослужащий, еще четверо госпитализированы с травмами.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 05.30 возле села Когуты Яворивского района, сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области.

В результате столкновения автомобиля Mitsubishi Carisma, за рулем которого находился 27-летний житель Львовщины, с автомобилем "ВАЗ 2106", которым управлял киевлянин, на месте погиб водитель "ВАЗа", травмы различной степени тяжести получили четверо его пассажиров в возрасте 21-22 лет, жители Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как уточнили в Воздушном командовании "Запад", погибший и пострадавшие — военнослужащие контрактной службы одного из подразделений Львовского зенитного ракетного полка.

"В ходе проверки установлено, что водитель Mitsubishi Carisma, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ", находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Драгер показал 2.66 промилле. Погибший военнослужащий и четверо травмированных военных-контрактников, которые ехали в автомобиле "ВАЗ", — военнослужащие контрактной службы одного из подразделений Львовского зенитного ракетного полка", — говорится в сообщении на странице командования в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в России перевернулся микроавтобус с украинцами, в результате есть погибшие и пострадавшие.