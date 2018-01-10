В поисках "трехсот спартанцев". Саакашвили объявил о своем новом турне по Украине

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии, а ныне лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили рассказал журналистам о своих планах отправиться в тур по Украине.

Политик решился на этот шаг для налаживания новых политических контактов, сообщает "Эхо Кавказа".

"Я собираюсь с завтрашнего дня ездить по стране. Мы должны найти людей для новой власти. Я намерен найти "триста спартанцев". Мы должны найти людей, которые будут управлять страной другими методами", - заявил политик.

Напомним, ранее Саакашвили рассказал о том, как его допрашивали в СБУ.