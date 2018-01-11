Украинских дипломатов обязали проходить осмотр у психиатров при приеме на службу

Кабинет министров Украины обязал кандидатов на дипломатическую службу проходить обязательную психиатрическую проверку.

В пояснительной записке к документу сказано, что он разработан МИДом для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипломатической службы, сообщают "Українські новини".

Как отмечается, работники дипслужб находятся под "повышенной психоэмоциональной нагрузкой" во время долгосрочных командировок, особенно в государства с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью".

Напомним, ранее в Украине предложили запретить политикам вести программы на телевидении.