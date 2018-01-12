В Украине расширили перечень отягчающих обстоятельств при совершении преступления

С 12 января в Украине вступили в силу нормы законодательства, касающиеся изменения перечня отягчающих обстоятельств при совершении преступления.

Нормы соответствующего закона №2227-VIII были опубликованы в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Таким образом, совершение преступления на почве половой принадлежности или в присутствии ребенка, равно как и противоправные действия против инвалида, человека, который страдает из-за психических расстройств, в частности слабоумия, или с недостатками умственного развития, имеет отягчающие обстоятельства.

Кроме того, преступление в отношении супруга, бывшего супруга, другого члена семьи или близкого человека также имеет отягчающие обстоятельства.

Соответствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс внесли, приняв закон о введении уголовной ответственности за домашнее насилие. Большинство норм вступит в силу через год после публикации — 11 января 2019 года.

Напомним, ранее в Украине ввели наказание за принуждение к браку и домашнее насилие.