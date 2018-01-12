В ВСУ начнут готовить кадры для американских Javelin

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) начинается подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщает информационный портал о развитии украинской армии и силовых структур страны Ukrainian Military Pages.

"Подготовка кандидатов на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного начнется 15 января", — говорится в сообщении.

Также в Минобороны отметили, что бойцы ВСУ пройдут языковую подготовку для приобретения необходимого уровня знания английского языка. После ее завершения отобранные кандидаты будут направлены за границу для прохождения обучения по боевому применению противотанковых ракетных комплексов.

Кроме того отмечается, что в Украину будут отправлены 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.