В "Укроборонпроме" рассказали о рекордной выручке от продажи военной техники за рубеж

В минувшем году госпредприятие "Завод имени Малышева", входящий в состав ГК "Укроборонпром", продал боевой техники на рекордную сумму, превышающую 3 млрд гривен.

"Такой результат был достигнут благодаря 100% выполнению заводом всех поставленных задач в срок. В том числе - завершение плановых отправок танков БМ "Оплот" для Королевства Таиланд в 2017 году", - сообщает пресс-служба госконцерна.

Последняя партия боевых машин прошла весь комплекс стационарных и полевых испытаний, вся продукция была проверена тайскими заказчиками, получила соответствующие сертификаты и 27 декабря минувшего года - окончательно отправлена.

"По контракту с Таиландом заводу Малышева осталось сдать заказчику всего несколько боевых машин. На предприятии планируют завершить выполнение договоренностей в I квартале 2018 года", - отметили в госконцерне.

Кроме того, госпредприятие "Завод имени Малышева" отправило очередную, уже пятую по счету партию моторно-трансмиссионных установок для Пакистана. Сейчас специалисты завода в полной мере готовы приступить к выполнению государственного оборонного заказа по изготовлению танков "Оплот" для ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Укроборонпроме" показали новейшую украинскую боевую технику.