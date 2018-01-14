В Украине разрабатывают новое супероружие, видео

14 января 2018, 00:26

В Сети появилось видео о новейших разработках КБ "Южное", в том числе и эскиз нового супероружия.

Макет гиперзвуковой ракеты.

В Украине разрабатывают новое супероружие — гиперзвуковую ракету, способную преодолевать любую противовоздушную оборону. Точные характеристики и название нового вооружения не разглашаются.

На днях в Сети появилось презентационное видео "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К.Янгеля", которое, по ошибке или специально, было опубликовано сотрудниками компании в общем доступе, сообщает petrimazepa.

На данном видео были показаны новейшие разработки конструкторского бюро, в том числе и эскиз нового супероружия.

Как стало известно из видео, в Конструкторском бюро "Южное" активно идёт разработка концепции новых высокоскоростных летательных аппаратов. В том числе и перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты.

На данный момент известно о существовании проекта создания гиперзвуковой крылатой ракеты наземного и воздушного базирования.

Согласно данным из открытых источников, перспективная украинская гиперзвуковая крылатая ракета будет способна развивать скорость в 1700 метров в секунду. Дальность действия этой ракеты, возможно, будет около 300 км или выше (стоит отметить, что технические характеристики ракеты теоретически позволяют увеличить дальность действия до 1750 км, однако последнее — уже за пределами юридически дозволенного).

Сейчас конструкторское бюро "Южное" разрабатывает в инициативном порядке целое семейство так называемых гиперзвуковых летательных аппаратов.

Точные характеристики и название новой гиперзвуковой ракеты не разглашаются. Представители конструкторского бюро лишь подтверждают сам факт разработки летательных аппаратов данного типа, но отказывается давать комментарии на эту тему.

На сегодня разработкой данного типа оружия также занимаются ведущие страны мира, в том числе США, Россия и Китай. Перспективность данного типа летательных аппаратов заключается в феноменально больших скоростях полёта, что даёт возможность наносить молниеносные удары по целям на больших расстояниях и, самое важное, обходить все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В отличие от предыдущего поколения крылатых ракет, которые движутся к цели с довольно низкой скоростью, новая разработка способна за считанные секунды наносить удар, но при этом ещё совершать активные манёвры на всех участках своего полёта, в отличие от баллистических ракет. Высокая скорость и особые режимы полёта не дают возможности силам противовоздушной и противоракетной обороны потенциального противника оперативно реагировать на возможную угрозу и, главное, запустить ракеты на перехват.

Ожидается, что гиперзвуковые летательные аппараты в ближайшее время смогут стать основой для создания целого семейства ударного оружия нового поколения. Гиперзвуковые ракеты воздушного и наземного базирования в кратчайшие сроки смогут поражать высокозащищённые цели, в том числе крупные соединения надводных кораблей, важные военно-промышленные и административные цели, командные пункты соединений войск потенциального противника и лагеря террористов.

Напомним, в Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса "Гром-2". 

На данный момент уже успешно прошли испытания ракетного двигателя, а сам комплекс уже готов к первым полевым испытаниям

 

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Украина Южное разработка КБ супероружие гиперзвуковая ракета
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