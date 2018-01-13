"Волноваха, извини за убийство". В оккупированном Докучаевске появились проукраинские листовки

В оккупированном Докучаевске Донецкой области на стенах домов появились листовки с напоминанием о том, что маршрутку с мирными гражданами в 2015 году на блок-посту под Волновахой расстреляли с территории самопровозглашенной "ДНР".

"Сегодня в Докучаевске, который контролирует "ДНР", появились эти листовки. С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация? У меня есть только три фотодоказательства. Но открыток было много", — рассказал на своей странице в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

Напомним, 13 января 2015 г. на блокпосту Вооруженных Сил Украины вблизи Волновахи боевики обстреляли рейсовый автобус "Златоустовка-Донецк", в результате чего погибли 12 и были ранены 19 мирных граждан. Генеральная прокуратура Украины признала произошедшее террористическим актом.