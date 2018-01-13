"Новогоднее перемирие". На Донбассе боевики пустили в ход артиллерию и минометы

На Донбассе с начала суток вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины со стороны российско-оккупационных войск, в одном случае украинские воины дали оккупантам адекватный ответ.

"Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенного Минскими соглашениями вооружения укрепления Вооруженных сил Украины. Сегодня впервые за время перемирия оккупанты применили артиллерию", — говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

На Луганском направлении, отмечается в сводке, под обстрелом оккупантов оказались позиции сил АТО вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов.

На Приазовье почти час продолжался обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122 мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь захватчики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, вокруг Павлополя, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов.

"На других участках нашей обороны агрессор прибег к обстрелам наших позиций из 120-мм минометов и гранатометов неподалеку от шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-мм минометов — около Каменки. Также из гранатометов разных видов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого", — отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 января, в зоне проведения АТО не погиб ни один украинский воин, однако двое силовиков получили ранения.