Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве потеплеет

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве со среды, 17 января, потеплеет.

В нашей стране на Крещение Господне — 19 января — будет тепло, но влажно и ветрено, говорится на ее странице в Facebook.

"... с 17-го января температура поползет вверх, ощутимо потеплеет, но станет больше снега, мокрого снега и сильного ветра ... неделя будет пестрой, неустойчивой", — отметила эксперт.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.