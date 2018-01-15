В сети обнародовали список захваченных Россией в Крыму украинских кораблей

В интернете опубликовали полный перечень кораблей, входивших в состав Военно-морских Сил Украины и захваченных Россией во время аннексии полуострова Крым.

Информацию обнародовал портал "Крым. Реалии". Всего в список вошло около четырех десятков судов: 1) большая подводная лодка "Запорожье"; 2) противолодочный корвет "Тернополь"; 3) противолодочный корвет "Луцк"; 4) противолодочный корвет "Хмельницкий"; 5) ракетный корвет "Приднепровье"; 6) большой разведывательный корабль "Славутич"; 7) противодиверсионный катер "Феодосия"; 8) катер-торпедолов "Херсон"; 9) спасательное буксирное судно "Кременец"; 10) рейдовый буксир "Дубно"; 11) большой гидрографический катер "Сквира"; 12) судно-нефтемусоросборщик "МУС-482". 13) Рейдовый катер 1394А "РРКа-603"; 14) плавучий кран "Каланчак". 15) учебно-тренировочное судно "Большая Александровка"; 16) рейдовый разъездной катер "РК-1931"; 17) базовый тральщик "Мариуполь"; 18) ракетный корвет "Кременчуг"; 19) противолодочный корвет "Ужгород"; 20) сухогруз-баржа "Новгород Северский"; 21) морской катер "Конотоп"; 22) морской водноналивной танкер "Бахмач"; 23) морской оружейный транспорт "Джанкой"; 24) морское водолазное судно "Волыногорск"; 25) рейдовый катер "РВК 1935"; 26) малый гидрографический катер "МГК-1694"; 27. базовый тральщик "Мелитополь"; 28) рейдовый катер "РК-002"; 29) яхта "Гермес"; 30) яхта "Фиолент"; 31) большой десантный корабль "Константин Ольшанский"; 32) яхта "Лира"; 33) яхта "Антика"; 34) яхта "Спрей", 35) яхта "Юнона"; 36) морской тральщик "Чернигов"; 37) морской тральщик "Черкассы".

Напомним, ранее украинский премьер Владимир Гройсман выступил со встречным предложением для Путина по кораблям из Крыма.