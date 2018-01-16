В штабе АТО назвали число вражеских обстрелов на Донбассе

На Донбассе за прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществили три обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины, в результате которых ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

"Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло, однако российско-оккупационные группировки не смогли в полной мере обеспечить режим перемирия", — говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

На Луганском направлении, сказано в сводке, оккупанты вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитника Зайцево.

На Донецком направлении боевики применили 82-мм минометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе Широкино. Вблизи Каменки украинские позиции были обстреляны боевиками из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На других участках обороны сил АТО нарушений режима тишины не зафиксировано.

Напомним, накануне в зоне АТО подразделение противовоздушной обороны сбило беспилотный летательный аппарат российского производства.