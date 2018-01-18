Рада хочет увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах

В Верховную Раду подан законопроект, которым предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Автором документа является народный депутат Владимир Мисик, пишет Радио Свобода.

Согласно документа, нардеп предлагает увеличить штрафы за нарушение правил продажи и употребления алкоголя.

В проекте предлагается увеличить размеры штрафов за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в публичных местах, парках и транспорте или появление в общественных местах в пьяном виде – с 17-85 гривень до 340-510 гривень.

Законопроект также предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями.

В частности, за продажу таких алкогольных напитков несовершеннолетним или продажу табачных изделий в упаковках, содержащих менее 20 сигарет или папирос, или поштучно (кроме сигар) предлагается наказывать штрафом в 1700-3400 гривень вместо 510-1700 гривень.

Напомним, в сентябре 2017 года Киевский городской совет принял решение о запрете продажи алкоголя в МАФах.