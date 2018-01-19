В сети появился календарь обещаний украинских политиков в виде классических картин: фото

Известный интернет-карикатурист Богдан Процишин выпустил специальный календарь обещаний украинских политиков на 2018 год.

Все "фотожабы" имеют своими основами известные и классические картины, вроде "Бурлаки на Волге" и "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" Ильи Репина, "Крик" Эдварда Мунка, "Охотники на привале" Василия Перова и множества других. Однако в них "вмонтированы" лица Петра Порошенко, Юрия Луценко, Виталия Кличко, а также остальных представителей украинского политикума.

"Именно тот случай, когда не стыдно за свою работу. Спасибо аналитическому порталу "Слово и Дело" за шикарный опыт издевательства над классикой живописи", − написал Процишин в Facebook.

Напомним, ранее карикатурист для календаря превратил украинских политиков в героев сериала "Игры престолов".