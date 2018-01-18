Нацсовет проверит украинский телеканал из-за фраз о "государственном перевороте"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес постановление о внеплановой проверке канала "NеwsOne" − за нарушения требований закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Соответствующее решение было принято во время заседания в четверг, 18 января, сообщает агентство "Укринформ". По словам председателя Нацсовета Юрия Артеменко, он получил запрос от народных депутатов Ирины Геращенко, Марии Ионовой и Ирины Фриз по факту распространения 29 ноября минувшего года в передаче "Украинский формат" во время выступления народного депутата и владельца "NеwsOne" Евгения Мураева информации. Она, по мнению народных избранников, разжигала национальную рознь и ненависть, а также унижала национальную честь и достоинство.

Кроме того, по словам Артеменко, Нацсоветом было зафиксировано систематическое обсуждение в эфире (в исполнении сотрудников канала, ведущих передач и приглашенных гостей) темы "государственного переворота" − в частности Евгением Червоненко, Надеждой Савченко, Вячеславом Пиховшеком, а также самим Мураевым.

Напомним, ранее, в декабре минувшего, телеканал NеwsOne блокировался активистами.