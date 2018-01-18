"Нужно больше золота". На Закарпатье нашли крупное месторождение драгоценного металла

В Раховском районе Закарпатья обнаружено крупное месторождение золото-рудных залежей.

Соответствующая информация опубликована представителями Государственной службы геологии и недр Украины. Месторождение обнаружили сотрудники госпредприятия "Західукргеологія". "Огромный результат получен в поисковой оценке месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области. На основе проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ Раховской геолого-поисковой экспедиции выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных материалов Белопотоцкого месторождения в количестве 2,4 тонны", – сообщили сотрудники ведомства.

По их словам, такое открытие лишний раз подтверждает перспективность проведения дальнейших геологоразведочных работ на месторождении Раховского рудного района.

Напомним, ранее сообщалось о том, что увеличение золотых резервов РФ и Китая может оказать влияние на курс доллара.