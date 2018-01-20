Стала известна причина прекращения гуманитарной помощи ООН жителям Донбасса

На Донбассе прекращает работу Всемирная продовольственная программа ООН, сообщил международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

"Мне сообщили несколько часов назад, что Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины. Это единственная страна в Европе, которая получает продовольственную помощь", — сказал он в эфире BBC.

Бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ, добавил, что решение связано с отсутствием финансирования.

"Дипломатический инструментарий исчерпан, и творческие подходы не предлагаются в кризисе на востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения, например обязательства по запрещению мин и так далее", — отметил он.

Отмечается, что с ноября 2014 года до июня 2017-го программа предоставила продовольственную помощь 970 тыс. человек, находящихся в зоне эскалации конфликта.

Напомним, ранее в ООН подсчитали количество погибших за время войны на Донбассе.