"Третья сила" снова отметилась на Светлодарке: волонтер рассказал о ликвидации важной позиции боевиков

Известный волонтер Юрий Мысягин сообщил что "третья сила" ликвидировала в районе Светлодарской дуги укрепленную позицию террористов под названием "Адидас", которая за время войны очень много горя принесла украинским защитникам.

По его словам, 19 января позиция террористов подверглась массированному обстрелу.

"Так вот, на ней хорошо взлетали и горели бревна, которыми она укреплена в несколько накатов. Не знаю кто и как так смог отличиться, но террористы как всегда жалуются, что это 54-я бригада, а я знаю точно, что у нас никто не стреляет и все четко соблюдают договоренности о перемирии. Наверно опять в очередной раз "Третья сила" незаметно отметилась и быстро растворилась в темноте", — написал волонтер на своей странице в Facebook.

Ранее командир 8 отдельного батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Андрей Гергерт (позывной "Червень") заявил, что на разных участках фронта на оккупированном Донбассе действительно действует так называемая "третья сила", которая уже не первый год атакует террористов "ЛДНР").