У Гройсмана сделали обнадеживающее заявление об окончании войны на Донбассе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что война на Донбассе может закончиться уже в этом году.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По его мнению, это связано с тем, что в ООН есть планы по разрешению ситуации в Украине.

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. В плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год – решение конфликта на Донбассе", – сказал Грымчак.

Ранее в Кабмине сделали оптимистичное заявление об окончании войны на Донбассе.