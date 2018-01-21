У Гройсмана сделали обнадеживающее заявление об окончании войны на Донбассе

В ООН есть планы по разрешению ситуации в Украине.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что война на Донбассе может закончиться уже в этом году.
Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".
По его мнению, это связано с тем, что в ООН есть планы по разрешению ситуации в Украине.
"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. В плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год – решение конфликта на Донбассе", – сказал Грымчак.
Ранее в Кабмине сделали оптимистичное заявление об окончании войны на Донбассе.