Количество погибших в Кабуле украинцев продолжает расти

В Афганистане в результате террористического акта в отеле Кабула количество погибших украинцев возросло до девяти человек.

Об этом сказал заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими, сообщает "Радио Свобода".

"14 иностранцев погибли, в частности, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Греции и девять граждан Украины. Личности еще трех других пока неизвестны. Вскоре мы их идентифицируем", — заявил представитель афганского МВД.

Ранее посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк подтвердил информацию о семи погибших гражданах Украины в результате теракта в столице Афганистана Кабуле.

Напомним, теракт в отеле "Интерконтиненталь" в Кабуле произошел 20 января.