Боевики обстреляли неподконтрольный Украине Докучаевск

Боевики обстреляли из тяжелого вооружения неподконтрольный украинской власти город Докучаевск Донецкой области. По неподтвержденным данным, в результате обстрела пострадали гражданские лица.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, предположительно из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск.

По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения.

Наши военнослужащие, которые выполняют задачи вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО возле Новотроицкого, так и в сторону ими же захваченного Докучаевска", — говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, таким образом боевики в очередной раз создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов.

Напомним, с начала суток, 22 января, в АТО на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ.