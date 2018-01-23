История с хеппи эндом. В киевском аэропорту пассажирка перед вылетом бросила котенка

В международном аэропорту "Киев" пассажирка рейса Киев — Минск бросила кошку редкой породы.

"Пассажир рейса Киев — Минск бросила ее в аэропорту. Вот просто пришла на рейс с кошкой в руках, очень удивилась, что ее не пропускают на рейс с животным. Недолго думая, дама выпустила котенка в терминале и спокойно пошла на паспортный контроль. Нет слов", — написала на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы аэропорта Галина Богданенко.

Спустя некоторое время животное забрали новые хозяева. В комментариях к записи отметили, что это кошка редкой породы — Невская маскарадная.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве женщина выбросила из окна двух кошек.