Cиноптик рассказала, когда в Украине прекратятся морозы

В Украине к концу недели морозы ослабнут, а в воскресенье уже потеплеть.

Об этом сообщила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Холодная погода продлится до конца недели, а в воскресенье уже потеплеет", — написала Диденко.

По ее словам, циклон будет крутиться над южным побережьем Турции, между Азовом и Каспием, над Шотландией и вблизи Норвегии. Большинство Европы — в поле высокого атмосферного давления, антициклон. И один из его центров как раз промчится над Украиной.

А это значит, что в среду, 24 января, в большинстве областей ожидается сухая и солнечная погода. Однако возможен и туман. Ночью буде -9-16 градусов, днем -4-9. В западных областях – чуть теплее: температура воздуха составит 0-4 градуса.

В Киеве в ближайшую ночь -12-13 градусов, днем -6-8, без осадков.

Синоптик также дала несколько советов, как уберечься от морозов и холода.

"Ну, и немного осторожности при морозах. Если лицо, щеки, руки на морозе покраснели - это нормально, если побелели — осторожно, признак обморожения. Но не трите снегом, лучше сразу в помещение и легонько шерстяным шарфом, а затем в несколько теплую воду", — предупредила синоптик.

Также Диденко отметила, что не следует пить травяные чаи, поскольку они обладают потогонным действием и можно быстро замерзнуть.

"Берегите себя и подставляйте нос даже через стекло или стекло машины зимнему солнцу. Будет веселее", — добавила синоптик.

Ранее синоптики предупреждали,что Украину атакуют два циклона.