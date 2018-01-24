Взрыв в жилом доме на Киевщине: есть жертвы и пострадавшие, фото с места трагедии

Спасатели ликвидировали масштабный пожар, который начался после взрыва природного газа в жилом доме на Киевщине.

Как сообщили в пресс-центре Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар начался 23 января после 18.00 в селе Новоселки Макаровского района в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

В результате взрыва погиб один человек и два человека госпитализированы в больницу (женщину с ожогами лица и шеи и мужчину с гипертоническим кризом).

В четырех квартирах взрывом разрушены стены и перекрытия между первым и вторым этажами. Все жители дома временно отселены к родственникам и соседям, говорится в сообщении ГСЧС.

Пожар полностью ликвидировали только сегодня, 24 января, в 07:10, то есть через 12 часов после возникновения огня. Сейчас продолжаются работы по разборке обломков крыши и перекрытия дома.

На месте инцидента работают 17 единиц техники и 61 человек.

Что именно стало причиной взрыва газа, пока неизвестно.