ДТП в центре Киева. Прокуратура настаивает на лишении свободы сына Шуфрича

Прокуратура намерена подать апелляцию на приговор Нестору Шуфричу-младшему, которому суд дал один год условного наказания за наезд на человека на пешеходном переходе, заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Прокуратура подала апелляцию на приговор суда первой инстанции. Мы будем придерживаться позиции прокурора, который просил для него приговора 5 на 3 (5 лет лишения свободы с испытательным сроком на три года — ред.)", — рассказала Максимец в интервью "Украинской правде".

Она отметила, что пострадавший просил для Шуфрича легчайшего наказания в рамках соответствующей статьи, потому что сын политика принимал участие в лечении и реабилитации пострадавшего. Решение прокуратуры апеллировать относительно действительного приговора вполне соответствует такой просьбе пострадавшего.

"Вместе с тем прокурор в судебном заседании просил также лишить обвиняемого права управления транспортным средством, но суд данную норму не применил. Поэтому в апелляции будем просить также и лишить его права управлять автомобилем", — добавила спикер прокуратуры.

Напомним, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Нестор Шуфрич — сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

В пресс-службе депутата утверждали, что Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища — рэп-исполнителя.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли загранпаспорт.

Позднее политик Нестор Шуфрич взял на поруки своего сына.