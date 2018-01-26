Задержанный на Донбассе россиянин Агеев получил тюремный срок

Гражданин Российской Федерации Виктор Агеев за участие в террористической организации 25 января приговорен Новоайдарским районным судом Луганской области к 10 годам лишения свободы.

О завершении судебного следствия сообщил в Facebook его адвокат Виктор Чевгуз.

По словам представителя защиты Агеева, россиянину также инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

"И хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания. На наш взгляд, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде 10 лет лишения свободы, является чрезмерно суровым", - написал адвокат.

Однако Чевгуз отметил, что по аналогичным статьям российские военнослужащие Александров и Ерофеев были приговорены к к 14 годам лишения свободы каждый.

Напомним, Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области.

Ранее, он подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в ВС РФ.

Между тем, Минобороны РФ отказывается признать Агеева своим военным и заявляет, что он действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас.