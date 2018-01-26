Консульство России в Украине отказалось помогать пленному Агееву — адвокат

Адвокат задержанного под Луганском россиянина Виктора Агеева — Виктор Чевгуз — заявил, что консульство РФ в Киеве отказалось помогать его подопечному.

По его словам, его не захотели включать его в список на обмен пленных, сообщает РБК.

"Мне сказали: "Мы Агеева не посылали в ЛНР, чего вы к нам пришли? Мы не сторона конфликта". В письме [консульству] я прямо писал, что он не контрактник. Я просил решить вопрос, чтобы его включили в списки ЛНР на обмен [пленными]", — рассказал адвокат.

Напомним, 25 января Агеева в Украине приговорили за участие в террористической организации к 10 годам лишения свободы.

Защита Агеева намерена обжаловать приговор. По словам адвоката, россиянина судили "не по той статье".

"Судить надо за те действия, которые он совершил. А "участие в террористических организациях" — притягивание за уши. Например, он незаконно проник на территорию Украины, за это предусмотрена ответственность, но об этом даже не стоял вопрос", — сказал Чевгуз.

Адвокат также указал, что "ЛНР" никем не признана как террористическая организация. Поэтому, по его словам, оснований обвинять Агеева в причастности к террористической организации нет. "Есть более мягкая статья — участие в незаконном вооруженном формировании. Большая разница в этих статьях. По поводу незаконного хранения оружия — спорить с этим сложно, Виктор признал, что пулемет его. Он абсолютно честно все рассказывал", — отметил адвокат.

Напомним, Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в ВС РФ.

Между тем, Минобороны РФ отказывается признать Агеева своим военным и заявляет, что он действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас.