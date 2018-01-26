Аваков похвастался, что в Украине создадут спецотряд из 55 вертолетов

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине в 2018 году создадут мобильный отряд службы реагирования, в распоряжении которого будет 55 вертолетов для разрешения любой чрезвычайной ситуации в стране.

Об этом он заявил во время своего выступления в Хмельницком, сообщает Сегодня.

По его словам, большой контракт, который МВД Украины уже несколько месяцев готовит совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардией и полицией, предусматривает получение порядка 55 вертолетов марки Airbus.

"Я хотел бы подробнее рассказать о нашем новом проекте, об отряде, который будет вновь развернут в системе МВД на основе вертолетной техники. Мы довольно долго уже прорабатываем вопрос с французской стороной, с компанией Airbus, которая является ключевым поставщиком вертолетов на территории Европы, и вместе с нашими вертолетами украинского производства мы образуем отряд. Вертолеты будут выполнять специальные функции для полиции, для Национальной гвардии и пограничников и основное – это для ГСЧС", – рассказал Аваков.

Он отметил, что благодаря вертолетам украинские правоохранители и спасатели получат дополнительные существенные возможности в своей работе.

"Представьте себе, когда у нас в каждом пункте функционирует вертолетная группа, которая может разрешить любую проблемную ситуацию. Этот симбиоз, который мы будем выстраивать, и эта программа продлится три года. Я думаю, это создаст одну из лучших служб безопасности для нашего населения на всем европейском просторе", – подчеркнул министр.

Напомним, в Кременчуге 25 января вертолет задел линию электропередач, телевизионную вышку, после чего загорелся и рухнул на землю.